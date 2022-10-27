Kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçta bulunan Berat Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, Katibe Yalçın (55), Özlem Yalçın (32) ve Ecrin Yalçın (11) ise yaralandı. Berat Yalçın’ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Jandarma 57 yaşındaki kadının çalınan parasını bularak kendisine teslim etti

Jandarma 57 yaşındaki kadının çalınan parasını bularak kendisine teslim etti

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