UŞAK (İHA) – Uşak’ta 9’uncu kez düzenlenen ve 3 bin 897 filmin yarışacağı ‘Uşak Uluslararası Kısa Film Festivali” açılış programı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

UŞAK (İHA) – Uşak’ta 9’uncu kez düzenlenen ve 3 bin 897 filmin yarışacağı ‘Uşak Uluslararası Kısa Film Festivali” açılış programı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün’ün de katıldığı açılışta, festivalin 13 – 17 Aralık tarihleri arasında bu yıl 9. su gerçekleştirilen ve 119 ülkeden 3.897 filmin yarışacağı ve bu yıl Uşak’ın Kurtuluş’unun 100. Yılı münasebeti ile festivalde ilk kez “Uşak Konulu Kısa Film yarışması” yapılacağı da belirtildi.

Programın ev sahipliğini yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Ceylan, “Kanatlı Denizatı Ödülleri için yarışılan 9. Kez İlimizin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Uşak Kısa Film Festivaline hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Uşak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı olması münasebetiyle Uşak Kısa Film Festivaline yeni bir kategori olan “Uşak Konulu Kısa Film Yarışması” kategorisi eklenmiştir. Festivale ilişkin güncel veriler işe şu şekildedir: 119 ülkeden 3266 Uluslararası, 234 Ulusal, 194 Ulusal Öğrenci ve 203 Uşak filmi olmak üzere toplam 3897 film başvurusu yapılmıştır. 13-17 Aralık haftası boyunca İlimizde 15 yabancı uyruklu 28 Türk uyruklu toplam 53 konuk ağırlayacağız. Katılımcı ülkeler Rusya, Avusturya, Almanya, Fransa, Kazakistan, İran, Azerbaycan, Polonya, KKTC, Kosova, Belçika, İtalya, Portekiz ve Ürdün olacaktır. Bunun yanında Uşak Kısa Film Festivali sayesinde İlimizde 160 filmden 3 ü dünya, 19’u Asya, 25’i Türkiye olmak üzere 47 filmin prömiyerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Festival Başkanı Murat Sezgin, Uşak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi ve İletişim Topluluğu Başkanı Özlem Kara ve Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Kabalcı da açılışta birer konuşma yaptı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; Uşak’ın birbirinden özel filmlere ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek festivalde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Son olarak Konuşan Vali Dr. Turan Ergün, Uşak Uluslararası Kısa Film Festivali’ nin

Uşak’ın tanıtımı açısından önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı ve Uşak Valiliği olarak Uşak’ı tanıtıcı tüm faaliyetlere destek olacaklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından; Dünyaca ünlü yönetmen Doug Roland’ın yönettiği Kurmaca dalında en iyi kısa film Oscar Adayı Feeling Through filmi ve bu yıl Uşak Ulusal Kısa Film Yarışmasına katılan başrollerini Nur Fettahoğlu ve Alina Boz’un üstlendiği Emre Sefer’in yönetmenliğini yaptığı “Babamın Öldüğü Gün” filmi konuklara sunuldu.

Açılış programının finalinde İlimizde misafir ettiğimiz Türk ve Türkiye dostu Bob Harder ve Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı konserle Uşaklı sanatseverlerin kulaklarının pası silindi.