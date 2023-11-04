Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Kemer Belediyesi destekleriyle Kemer Kaymakamlığı koordinesinde, NEO Doğa Sporları kulübü iş birliğiyle Kemer’in değişik alanlarında yapılan 9. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Festivale, 17 farklı ülkeden 450’si yabancı olmak üzere 550’yi aşkın sporcu katıldı. 4 gün süren yarışlarda sporcular her gün farklı parkurlarda mücadele ederek zaman karşı haritalardan yön bulmaya çalıştı.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya verildi. Sporcuların madalyalarını Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkan Vekili Semih Top ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Baytekin verdi.

Kaymakam Solmaz ve Belediye Başkan Vekili Top’a organizasyona yaptığı katkılardan dolayı plaket verildi. Ödül töreni sonrası, Cumhuriyet’in 100’ncü yılı dolayısıyla protokol üyeleri ve sporcular Türk Bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ödül törenine, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkan Vekili Semih Top, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin katıldı.