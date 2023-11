Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin düzenlediği 9. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. Durmuş Akalın, Dekan Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Düger ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kongre açılışında konuşan Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger, “Son yıllarda özellikle akademik çalışmalar yapan, bilimsel anlamda araştırmalar yapan tüm değerli kıymetli araştırmacılarımızın, sağlık alanında bizlere hizmet veren pek çok alandaki araştırmaların burada paylaşılmasını, bizlerle birlikte tartışılmasını ve akademisyenlerin bu yaptığı çalışmaların klinikte fizyoterapistlere yansımasını, bire bir sahaya klinik deneyimle harmanlanmasını ve sonuçta hastalarımıza, toplum sağlığına ulaşmasını hedefliyoruz. O yüzden çok sayıda araştırmacı, bilim insanı araştırmalarını bizimle paylaşacak, tecrübelerini oturumlarda bizimle birlikte sunumlarda paylaşacak. Siz değerli konuklarımız da sorularınızla, katkılarınızla tartışmalara yön vereceksiniz. Bu, bizim için çok kıymetli. Genç araştırmacı arkadaşlarıma özellikle, çok çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Gerçekten çalışarak, öğrenerek, çok okuyarak; kendinizi, ülkenizi, bilimi geliştirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bu çalışmaların tamamı çok kıymetli. Tüm hocalarıma, akademisyenlere ve klinik deneyimi yüksek sunum yapacak tüm meslektaşlarıma, diğer meslek mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bugünlere ulaşmada emeklerini hiç esirgemeyen, fedakâr, mesleğini çok seven değerli büyüklerimize, şimdiye kadarki tüm yönetim kurullarına, değerli başkanlarına, kurulduğu günden bugüne derneğe üye olarak üye olma sorumluluğunu yerine getirerek desteğini her an hissettiren üyelerimize, meslektaşlarıma ve katkı veren tüm öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için zevkli, doyurucu bir programla kongrenin gerçekleşmesini diliyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum” dedi.

PAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan da “Kongrenin amacı; Gelişmeleri ‘paylaşmak’, deprem felaketinde yaşadıklarımızı ‘anmak’ ve Cumhuriyetimizi ‘kutlamak’tır. Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji, beslenme alışkanlıklarındaki olumsuz değişiklikler, toplumumuzun giderek daha fazla hareketsiz yaşaması, artan hastalıklar, yaşam süresinin uzaması, bugün ve gelecekte fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Kongreye katılan alanlarında uzman olan seçkin konuşmacılar bilgilerini, deneyimlerini, projelerini, alanları hakkındaki yenilikleri ve kanıta dayalı sonuçları bizlerle paylaşarak mesleğimizin gelişimine katkı sağlayacaklardır. Bir mesleğin gelişimine etki eden en önemli unsurlardan biri mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip fizyoterapistlerin yetişmesidir. Kongremizde fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi de tartışılacaktır. Kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, verimli ve başarılı bir Kongre olmasını dilerim” diye konuştu.

“Ulusal Fizyoterapi Kongresi’nin ikinci kez Üniversitemizde düzenlenmesi bizi çok onurlandırmıştır”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise kongrenin açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Rehabilitasyon dünyanın en önemli konularından biri haline gelmiştir. Ulusal Fizyoterapi Kongresi’nin ikinci kez üniversitemizde düzenlenmesi bizi çok onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Üniversitemiz olarak yüksekokulumuzu fakülteye çevirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bununla birlikte Denizli’mize, bölgemize ve insanlığa kazandırdığımız Karahayıt Termal Rehabilitasyon Merkezi, hepimizin gururudur ve bu imkânı sunmaktan da çok mutluyuz.”

Açılış konuşmalarının ardından Kongre Başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Düger, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a kongrenin düzenlenmesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Program; Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fatıma Akyüzlüer ve Öğr.Gör. Birol Işıkdemir’in müzik dinletisiyle devam etti.

Kongre, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Aydın’ın “Atatürk’ün En Büyük Eseri Cumhuriyetimiz 100 Yaşında” isimli açılış konferansı ile başladı. 9. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi’nde üç gün boyunca 14 panel ve sözlü bildirilerle, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki yeni yaklaşımlar ele alındı.