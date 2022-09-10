Kocaeli Ümitler Judo Balkan Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. 9 ülkeden 259 sporcunun altın madalya için kıyasıya mücadele ettiği organizasyonun açılışı gerçekleştirildi.

Kocaeli Ümitler Judo Balkan Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. 9 ülkeden 259 sporcunun altın madalya için kıyasıya mücadele ettiği organizasyonun açılışı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Judo Federasyonu birlikteliğinde düzenlenen Ümitler Judo Balkan Şampiyonası’nın açılışı gerçekleştirildi. İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona 9 ülkeden, 7-15 yaş arası 259 sporcu katıldı. Bando ve Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan organizasyona Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Judo Federasyonu As Başkanı Serhan Çatal, Balkan Judo Federasyon Başkanı Branislav Crnogorac, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk gün 10 farklı sıklete devam eden müsabakalar, 11 Eylül Cumartesi günü takım ve 3 farklı sıklete verilecek mücadeleler ile son bulacak.

"Kocaeli sadece sanayi, kültür ve turizm şehri değil bununla birlikte sporun başkenti konumunda"

Türkiye Judo Federasyonu As Başkanı Serhan Çatal, “Biz Kocaeli olarak bu konuda çok şanslıyız çünkü şehrimizi sporun başkenti yapan bir büyükşehir belediye başkanımız var. Bizleri kırmayıp bu ev sahipliğini kabul ettiği için ve böyle muhteşem bir organizasyonda desteğini hiçbir zaman esirgemediği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımızın gayretleriyle Kocaeli sadece sanayi, kültür ve turizm şehri değil bununla birlikte sporun başkenti konumunda. Biz de judo federasyonu olarak iyi bir organizasyon olduğunu düşündüğümüz Ümitler Judo Balkanlar Şampiyonasını burada yapma kararı aldık. Başkanımızda sağ olsun bizi kırmayıp çok büyük destek verdi. Biz de bu organizasyonu 9 balkan ülkesinin katılımı ve 259 sporcunun katılımıyla beraber şuanda gerçekleştiriyoruz. Çok şükür iyi bir organizasyon geçiriyoruz katılan ülkelerden teşekkür alıyoruz çünkü zaman zaman da bölgede de yapılan turnuvalar var, turnuvalarda en önemli şey organizasyonun doğru ve kusursuz gitmesidir bu konuda da iyi gittiğini söylüyorlar ben onların ifadelerini aktarıyorum. Bu son olmayacak bundan sonra da hem judo federasyonu hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi organizasyonlara imza atacağımızı buradan söylemek istiyorum” dedi