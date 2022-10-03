Manavgat Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği Side Uluslararası Halk Dansları Festivali, tamamlandı. Danimarka, Estonya, Sırbistan, Romanya, İran, Bulgaristan, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek’ten Manavgat’a gelen 730 dansçı, kültürlerini ve yöresel oyunlarını kortej yürüyüşü ve sahne performanslarıyla izleyenlerin beğenisine sundu.

Manavgat Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği Side Uluslararası Halk Dansları Festivali, tamamlandı. Danimarka, Estonya, Sırbistan, Romanya, İran, Bulgaristan, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek’ten Manavgat’a gelen 730 dansçı, kültürlerini ve yöresel oyunlarını kortej yürüyüşü ve sahne performanslarıyla izleyenlerin beğenisine sundu.

Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen Halk Dansları Festivali’ndeki kortej geçişi, Side Antik Kenti’nde oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Korteje Manavgat Belediyesi Özgürlük Bandosu, şarkılar ve marşlarla eşlik etti. Halk dansçıları Side Antik Kent yolundan yürürken yerli ve yabancı turistler de cep telefonu ile çekimler yaparak anı ölümsüzleştirdi.

“Birlikte olmaya ihtiyacımız var”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, festivale 9 ülkenin temsilcileri ve dansçılarını Side Ek Hizmet Binası’nda ağırlayarak yaşanılabilir bir dünya için birlikte olmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “ Side Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin turizme değer kattığını hem de farklı kültürleri tarihi bir ortamda bir araya getiriyor. Tarih boyunca birçok medeniyete ve farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan Antik Side’mizde böylesine özel bir festivali düzenliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sanatın uluslararası gücü olduğuna her zaman inanıyorum. Tarih dolu bir yapı içerisinde bizim bir arada olmamızın bütün dünyaya huzursuzluk verenlere örnek olmasını temenni ediyorum. Bu güzel birlikteliği ve sinerjiyi örnek alsınlar. 9 ülkeden 730 dansçı burada hem kendi kültürünü tanıttı hem de bizlerin kültürünü ve tarihini yakından öğrenme fırsatı buldu. Ülkemize, kentimize gelerek bizlere bu görsel şöleni yaşatan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Manavgat Belediyesi olarak kentimize artı değer katan bu tarz etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi. ,

Başkan Sözen ve dansçılar hediyeleşerek hatıra fotoğrafı çektirdi.