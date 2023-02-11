Tepebaşı Belediyesi, duyarlı vatandaşların da desteğiyle hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırmaya devam ederken, bu kapsamda 9 tır deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Tepebaşı Belediyesi, duyarlı vatandaşların da desteğiyle hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırmaya devam ederken, bu kapsamda 9 tır deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Tepebaşı Belediyesi, çeşitli afetlerle mücadele eden kentlere yardım sağlamaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yardımlar konusunda AFAD ile koordineli olarak hemen harekete geçti.

Deprem bölgesine yardım çağrısı yapılmasının ardından duyarlı vatandaşlar seferber oldu. Yardımların toplandığı Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ne birçok ihtiyaç malzemesi teslim edildi. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile yapılan temel gıda malzemesi, bebek bezi, bebek maması, soba, battaniye, hijyen paketi ve birinci el giyim eşyası yardımları, tırlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor. 1 tır kömür olmak üzere 4 tır İslahiye’ye, 1 tır Malatya’ya, 1 tır Diyarbakır’a, 1 tır Hatay’a, 1 tır Elbistan’a 1 tır da Kahramanmaraş’a olmak üzere 9 tır yardım depremzedelere ulaştı.

Saat 22.00’a kadar hizmet veriliyor

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise, yapılan yardımlardan ötürü Eskişehirlilere teşekkürlerini iletti. Yetkililer, deprem bölgesine kömür, uyku tulumu, çadır, hijyen paketi, powerbank yardımlarını göndermek isteyen vatandaşların malzemeleri, akşam saat 22.00’a kadar hizmet veren aşevine bırakabileceklerini belirtti. Yetkililer ayrıca, eşya yardımlarının kabul edilmediğini, yardım yapacak duyarlı vatandaşların hiç kullanılmamış malzemeleri getirmeleri konusunda da ricada bulundu.

Yetkililere, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan ve 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından ulaşılabiliyor.