Tarım sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Samsun Tarım Fuarı, 16 Ekim Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda Samsun Büyükşehir Belediyesi de standında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.SAMSUN (İGFA) - TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 9’uncu kez kapılarını ziyaretçilerine açan ve tarım sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan ‘Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’ yoğun katılımla sürerken, Samsun Büyükşehir Belediyesi de standında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Üretimin her aşamasında verdiği desteklerle üreticinin yanında olan, tarım havzasının genişlemesine önemli katkılar sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi, fuarda da tarım sektörünü yalnız bırakmadı.

Üreticilere destek

Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden üreticilere doğru tarım uygulamaları tohum, fidan, ekipman destekleri konusunda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bilgiler veriliyor. Büyük ilgi gören standı ziyaret eden üreticiler merak ettikleri konuları alanında uzman kişilere sorma fırsatı elde ediyor. Büyükşehir Belediyesi standında, tarımsal alandaki hizmetlerini ve çalışmalarını sektör paydaşlarına anlatıyor.