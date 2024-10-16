Karadeniz’in en büyük tarım fuarı olma özelliği taşıyan "9. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “9. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı”, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile çiftçileri bir araya getirdi. Traktörler, zirai dronlar, tarım makineleri, gübre, tohum, fide, fidan, zirai ilaçlar, hayvancılık, hayvani üretim makineleri, hayvancılık ekipmanları, yem sektörü ve ambalaj gibi birçok ürünün sergilendiği fuarda 71 firma stant açtı.

Fuarın açılışında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Fuar ve Kongre Merkezi’nde yeni bir fuarın daha açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Üretim merkezi olan, Yeşilırmak ve Kızılırmak Nehirlerinin suladığı bereketli ovalara sahip Samsun, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Üreticiler, çiftçiler ve sanayicilerimiz bu fuarda buluşuyor" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise "Fuarlar bizler için çok önemli. Samsun’da, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük tarım fuarını düzenledik. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 76 bin çiftçimiz var. 48 bin de hayvancılıkla ilgili çiftçimiz mevcut. Bunlara biz bütün bu makinelerin olduğu yerleri gezdirirsek çok büyük maliyeti olacaktı. Tüm çiftçilerimiz ile yenilikçi olan makineleri bu çatı altında birleştiriyoruz. Sadece Samsun değil, Ordu, Çorum, Tokat, Sinop illerinden çiftçilerimiz de burada. Geçtiğimiz yıl 63 firma fuarda stant açmıştı. Bu yıl ise 71 firma burada stant açtı” diye konuştu.

Açılışa ayrıca Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır ve çiftçiler katıldı.

Tarım Fuarı 20 Ekim’e kadar açık kalacak.