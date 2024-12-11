9 partiye ilişkin siyasi parti mali denetimlerine yönelik Anayasa Mahkemesi kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İncelemeleri tamamlanan 2017, 2018 ve 2019 yıllarının yanı sıra 2020 yıllarına ilişkin mali denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Adalet Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, İşçinin Kendi Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Demokratik Partisi'nin olduğu 9 siyasi partinin çeşitli yıllarına ilişkin mali denetimleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlgili mali yıllarına ilişkin kesin hesapları incelenen siyasi partilerin denetim kararları Anasaya Mahkemesi'nce kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu mali denetimler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.