Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde finansmanı karşılanan yaklaşık maliyeti 9 milyon TL olan Araç İğdir Köyü Kapalı Pazaryerinin yapımı devam ediyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde finansmanı karşılanan Araç İğdir Köyü Kapalı Pazaryerinin yapımı devam ediyor. Yaklaşık maliyeti 9 milyon TL olacak olan Araç İğdir Köyü Kapalı Pazaryerindeki çalışmaları yerinde incelemeyen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık maliyeti 9 milyon TL olacak olan Araç İğdir Köyü Kapalı Pazaryerinin bölgede önemli bir eksikliğini hissettiklerini söyleyen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ve bir kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAK) çerçevesinde “Araç İlçesi İğdir Köyü Sebze/Meyve Pazar Yeri”nin yapımı devam ediyor. Pazaryerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki birçok insana istihdam sağlaması, üretim kapasitesinin arttırılması yanında bölgenin bir cazibe merkezine dönüşmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ayrıca pazaryeri yapımının bitirilmesiyle Araç ilçesi ve içinde bulunduğu bölgeye ekonomik, toplumsal, kültürel ve sosyal faydalar getirmesi bekleniyor. İlçe halkının büyük bir bölümünün tarım sektörüyle geçimini sağladığı Araç ilçesinde, üreticilerin yarıdan fazlasının ürünlerini sattıkları İğdir köyünde kurulan açık pazar yerinin kapalı hale getirilmesiyle bölgede önemli bir eksiklik daha ortadan kaldırılmış olacak” diye konuştu.

Projenin uygulandığı İğdir köyünün Araç ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyleyen Tanrıkulu, “İğdir köyü, Kastamonu şehir merkezine ise 56 kilometre mesafededir. Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde bulunan köy, merkezi bir konumdadır. İlçedeki toplam 119 köyün yüzde 50’den fazlası (yaklaşık olarak 60 köy) Bucak merkezi konumunda olan İğdir köyü ile irtibat halinde olup alışveriş vb. ihtiyaçlarını buradan karşılamaktadırlar. Aynı zamanda Karabük ve Safranbolu ilçesine bağlı yakın köyler de İğdir köyünde kurulan pazar yerini kullanmaktadırlar. Halihazırda kullanılan ve açık olan mevcut pazar yeri, ürettikleri ürünü satacak olan vatandaşlar için ulaşımın kolay olması yanında alışveriş yapacak olan vatandaşların da araç trafiğini etkilemeden rahatlıkla gelip alışveriş yapma imkanı sağlayan bir konumdadır. Halihazırda kadınlar başta olmak üzere kırsal alandaki üreticiler üretmiş oldukları yöresel ürünlerin (yoğurt, peynir, yumurta, tarhana, marmelat, reçel, hindi, tavuk vb.) yanında domates, salatalık, fasulye, marul, soğan, elma, erik, ceviz vb. sebze ve meyveleri açık alanda derme çatma haldeki pazar yeri olarak belirlenen alanda pazarlamaktadır. Özellikle rüzgarlı, yağışlı ve soğuk havalarda kurulan bu pazar yerinde olumsuz hava şartları nedeniyle alıcı sayısı düşmekte, kurulan pazar kısa sürede dağılmakta ve özellikle kadınlar ürettikleri ürünlerin bir kısmını satamadan köylerine dönmek ya da düşük fiyatla toptancılara satma zorunda kalmaktadır. Üstü kapalı pazar yeri yapımı ile tüm bu olumsuzluklar ortadan kalkacak, hem üreticiler hem de tüketiciler için daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlanmış olacak. Söz konusu pazarda ürünlerini satan üreticilerin büyük bir çoğunluğu hane halkı geliri düşük olan çiftçiler olup üretmiş oldukları bu ürünleri pazarlayarak kendilerinin ve ev halkının haftalık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu şekilde aile ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadırlar. Üreticilerin yanında çevre köy ve ilçelerden yaklaşık bin 500 kişi bu pazardan istifade etmektedir. Bu projeden 150 üretici, bin 500 tüketici olmak üzere toplam bin 650 kişi faydalanacaktır” dedi.

İğdir Köyü Kapalı Pazaryerinin en geç Aralık ayı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçeceğini söyleyen Tanrıkulu, “Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi uygulamaları çerçevesinde İğdir köyü muhtarlığının belirlediği ve köy tüzel kişiliğine ait bin 796 metrekare arazi üzerinde kapalı pazar yeri yapımı gerçekleştirilmekte olup üstü kapalı alanın büyüklüğü yaklaşık olarak bin 200 metrekaredir. Pazar yeri projesi hazırlanırken çatı statik hesapları GES panellerinin ağırlığını kaldırabilecek şekilde planlanmıştır. İleride kapalı pazar yeri çatısının komple GES panelleri ile kaplanarak İğdir köyünün ortak kullanım alanlarındaki bütün enerji sarfiyatının karşılanabilmesi de mümkündür. İş yapım anlaşmasına göre işin bitim tarihi 30 Aralık 2023 olup Kasım ayı içerisinde pazar yeri inşaatının tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Yaklaşık maliyeti 9 milyon TL olan İğdir Köyü Kapalı Pazar yeri yapımının finansmanı Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinden karşılanmaktadır. İğdir Köyü Kapalı Pazar yeri, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi işbirliğiyle yapılmaktadır” şeklinde konuştu.