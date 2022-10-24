Bayrampaşa’da Pakistanlı 9 kişiyi ellerini bağlayarak gasp edip, o anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkları ayrı ayrı 133 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bayrampaşa’da Pakistanlı 9 kişiyi ellerini bağlayarak gasp edip, o anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkları ayrı ayrı 133 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bayrampaşa Orta Mahallesi’nde 4 Ocak günü Pakistan uyruklu 9 kişiyi ellerinden bağlayarak gasp ettiği iddia edilen ve o anları da sosyal medyada paylaşan 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Omar Shah ve Farman Khan hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları ve tercüman da katıldı.

‘’Aleyhime delil varsa ceza verin’’

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Omar Shah, ‘’Benim olaydan hiçbir haberim yoktu. Benden müştekilerin herhangi bir eşyası da çıkmadı. Aleyhime delil varsa ceza verin, yoksa beraatımı talep ederim. Karakolda da polis tarafından söz konusu videolar izletildi, ben kesinlikle o videolarda çıkmadım. O kişi de ben değilim’’ dedi.

‘’Herhangi bir para almadım’’

Sanık Farman Khan ise savunmasında suçu bilerek yapmadığını söyleyerek, ‘’Daha önce söylediğim gibi alkol almıştım, sarhoşluk sırasında onlar mı silah verdi hatırlamıyorum, olayın gerçekleştiği eve götürüldüm, kendim gitmedim. Olaydan sonra koşarak uzaklaşmadım, müştekilerden herhangi bir para da almadım. Gerçekten suçlu olsaydım saklanırdım’’ şeklinde konuştu. Alınan avukat savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

133’er yıl hapis cezasına çarptırıldılar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Shah ve Khan’ı 8 müştekiye yönelik ‘nitelikli yağma’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 133’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı.

Müşteki Shahid Pervaiz’e yönelik sanıkların üzerlerine atılı suçlardan beraatına karar veren heyet, ayrıca sanıklara ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Bayrampaşa Orta Mahallesi’nde 4 Ocak günü meydana gelen olayda, iddiaya göre aynı adreste ikamet eden 9 Pakistan uyruklu şahıs, 6 Pakistanlı şüpheli tarafından ikamet ettikleri evde elleri bağlanarak rehin alınmıştı. Şüpheliler silah zoruyla 9 cep telefonu, yaklaşık 6 bin lira para ve sırt çantasını gasbetmiş, o anları da sosyal medyadan paylaşmıştı.

Tespit edilen adrese yapılan operasyonda şüpheliler Omar Shah ve Farman Khan gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

18 Ocak’ta tutuklanan şüpheliler Farman Khan ve Omar Shah hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü 6 şüphelinin, aynı evde yaşayan 9 Pakistan uyruklu kişinin evine gittikleri, şüphelilerin içeri silah ve bıçakla zoruyla girdikleri belirtildi.

İddianamede şüpheliler Omar Shah ve Farman Khan’ın 9 müştekiye karşı ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’nitelikli yağma’ ve ’konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından ayrı ayrı olmak üzere toplamda 127 yıldan 264 yıla kadar hapis cezası talep edildi.