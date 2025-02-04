Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü, tırın arkadan çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. 2’si ağır 9 kişinin yaralandığı kazada tır şoförü gözaltına alındı.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Serbest Bölge girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 TK 262 plakalı tır, Gemlik Serbest Bölgeye girişinde hızını ayarlayamayınca 16 S 7137 plakalı Temsa marka servis otobüsüne arkadan çarptı. İşçileri topladıktan sonra fabrikaya doğru yola çıkan otobüs şoförü, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanan otobüste, can pazarı yaşandı. Vatandaşların ihbarıyla çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla otobüsten çıkarıldı.

Kaza sonrasında Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, tır şoförü F.A. gözaltına alındı. Kazada yaralanan 9 işçiden 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.