Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yıkılan 9 katlı binanın enkazında arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yıkılan 9 katlı binanın enkazında arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır’da yıkılan 7 binadan biri olan Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 797. sokakta bulunan 9 katlı binada çalışmalar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Depremi en çok hisseden illerden biri olan Diyarbakır’da da AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma, polis, şehir genelinde enkaz alanlarında yaralı vatandaşlara ulaşmak için aralıksız “kimse var mı” çağrıları yaptı.