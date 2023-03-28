SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) eğitim çalışması çerçevesinde 9 ilçedeki 400 muhtara eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi MUBİS ile Samsun’un 17 ilçesindeki muhtarların işlerini daha hızlı gerçekleşmesine katkı sağlıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından muhtarların, MUBİS’i daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışması hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kavak ilçesinde düzenlenen eğitim çalışmasına 22 muhtar katıldı. Muhtarlara elektronik ortamda talep, istek, görüş, öneri ve şikayetlerin iletilebildiği MUBİS sistemi üzerinden nasıl iletişim kurulduğu ve sistemin amacı hakkında bilgi verildi. Eğitim çalışması ile birlikte onların MUBİS sistemini daha verimli kullanmalarını sağlayarak mahallelerinde yaşanan sorunları en kısa zamanda ilgili kuruma iletmeleri ve hızla çözüm üretilmesinin sağlanması hedefleniyor.

“Eğitim çalışmalarını hızlandırdık”

Yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, “17 ilçemizde bu eğitimi veriyoruz. Amacımız onların yaşadıkları sorunları, önerilerini, şikayetlerini Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne veya çeşitli kurumlara gitmeden doğrudan cep telefonu veya bilgisayar üzerinden MUBİS’e girerek oradan bildirmesi esasına dayalı bir sistem. Buraya yaptıkları dilek, istek, şikayetler İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara yönlendiriliyor. Oradan yardım ya da çözüm geliyor. Bizi ilgilendiren kısım ise belediyemizle ilgili konulardaki şikayetler doğrudan bize gelmekte. Biz de ilgili daire başkanlıklarına bunları ileterek sorunların çözüme kavuşturulmasına olanak tanımaktayız. İlimizdeki tüm muhtarlarımızın bundan faydalanabilmesi için eğitim çalışmalarını hızlandırdık. Başkanımızın talimatı doğrultusunda bu çalışmayı yürütüyoruz. Yakında bütün ilçelerimizi tamamlamış olacağız” dedi.

“Tüm muhtarlarımız bu eğitimi alacak”

Muhtarların MUBİS’i etkin kullanarak ihtiyaç ve taleplerini ilgili kurumlara daha hızlı iletebileceklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Mahallelerimizde yaşanan tüm sorunların çözümü noktasında muhtarlarımızın MUBİS hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitim çalışmasına toplam 9 ilçemizde bugüne kadar 400 muhtar katıldı. 17 ilçemizin tamamında bin 252 muhtarımıza bu eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Sistemi daha etkin kullanmamız hizmetlerin gerçekleşmesine hız katacaktır. Vatandaş ile devlet kurumları arasında bir köprü olan muhtarların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.