Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet jant ve lastik çalınması, oto hırsızlığına teşebbüs, 5 bin TL değerinde bisiklet hırsızlığı, yaklaşık 300m enerji nakil kablosu hırsızlığı, mazgal hırsızlığı, 55 bin TL değerinde el eşyası ve güvercin hırsızlığı ve evden hırsızlık olmak üzere toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.