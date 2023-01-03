Antalya’nın Elmalı ilçesinde iki akraba arasında çocuk yüzünden çıkan kavgada başına odunla darbe aldığı iddia edilen kadın, hastanede hayatını kaybetti. Manevi annesinin cenazesini morga teslim ederken gözyaşlarına boğulan kızı, karşı taraftan şikayetçi olduğunu belirtti.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde iki akraba arasında çocuk yüzünden çıkan kavgada başına odunla darbe aldığı iddia edilen kadın, hastanede hayatını kaybetti. Manevi annesinin cenazesini morga teslim ederken gözyaşlarına boğulan kızı, karşı taraftan şikayetçi olduğunu belirtti.

Olay, geçtiğimiz 23 Aralık günü Elmalı ilçesi Toklular Mahallesi’nde meydana geldi. Kamuran Uluca (52), karşı komşusu ve kuzenin eşi Ö.G. (27) ile iddiaya göre çocuk yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma sırasında çocuğuna karışılmasına sinirlenen Ö.G., iddiaya göre Uluca’ya iki kez odun parçası fırlattı. Ö.G., bir süre sonra polis merkezine gidip, Kamuran Uluca’dan şikayetçi oldu. Ö.G.’nin şikayetiyle ertesi gün polis merkezinde ifade veren Uluca, daha sonra rapor için hastaneye götürüldü. Burada fenalaşan Uluca’nın kalbi durdu ve beyin kanaması geçirdi. Uluca, hemen ambulansla Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kamuran Uluca, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra dün gece hayatını kaybetti. Uluca’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin morga getirildiği sırada Uluca’nın manevi kızı Aylin Kulalı gözyaşlarını tutamadı. Annesinin cansız bedenine bakan Kulalı’yı yakınları sakinleştirdi. Otopsi sonrası Uluca’nın cenazesinin Elmalı ilçesi Cavlak Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Aylin Kulalı, gazetecilere, manevi annesi Kamuran Uluca ile kuzeninin eşi Ö.G. arasında tartışma yaşandığını söyledi.

Manevi annesinin, kuzeninin çocuğuna, "Babana fazla eziyet etme, içeri gir" diye uyarıda bulunduğunu anlatan Kulalı, bunun üzerine Ö.G.’nin kendisine hakaret etmesiyle karşılıklı kavga ettiklerini belirtti.

"Şikayetçiyiz"

Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayı anlatan Kulalı, "Annem kuzeninin karısı ile tartışmış. Tartışmadan sonra iki taraf da birbirine sözler sarf etmiş. Karşı taraf anneme iki kez odun fırlatmış. Fakat annem odunun kendisine denk gelmediğini söylemişti ama doktorlar darp ve ardından oluşan beyin kanaması olduğunu söylediler. Olaydan sonra ertesi gün karşı taraf şikayetçi olup, polise intikal etti olay. Annemden ifade almaya gelinmiş. Annemi ifadeye aldıktan sonra darp raporu için hastaneye götürmüşler. Orada fenalaşınca annemin kalbi duruyor ve entübe şekilde Antalya’ya hastaneye getiriliyor. Bir hafta sonra burada tedavi görürken vefat etti. Biz şikayetçiyiz karşı taraftan" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Aylin Kulalı’nın ifadesinin ardından Ö.G.’nin yeniden ifadesinin alınacağı belirtildi.