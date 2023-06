Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklamasından sonra turistik yerlere rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlar turizm acentelerine akın etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi. Açıklanan müjdenin ardından 9 günlük süreyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar tatil yapmak için otel aramaya başladı. Tatil planlarını son ana bırakan vatandaşlar turizm acentelerine akın ederken, erken rezervasyon yaptırmadıkları için pişman olduklarını söyledi. Eskişehir’de uzun yıllardır turizm danışmanlığı yapan Ali Çakır, “9 günlük tatil ile birlikte otel fiyatlarında yüzde 20 ila yüzde 30 civarında artış oldu. Rezervasyonlarını son dakikaya bırakan misafirler biraz üzgün ama önceden planlayanların keyfi yerinde” dedi.

“Tatil 9 gün olarak açıklanınca oteller fiyat revizeleri göndermeye başladı”

Turizmciler olarak yıl planlamasında Kurban Bayramı için 9 günlük bir tatil beklediklerini dile getiren Ali Çakır, vatandaşları daha önceden uyardıklarını söyledi. Erken rezervasyonun her zaman daha avantajlı olduğunu dile getiren Çakır, “Biz turizmciler olarak misafirlerimize her zaman erken rezervasyonu tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’de 2 şeyin tarihinin değişmeyeceğini söylüyoruz; bunlardan birincisi Ramazan Bayramı, ikincisi ise Kurban Bayramı tatili. Misafirlerimizi bu anlamda bilgilendirdiğimiz için misafirlerimizin yüzde 70 ila 80’i zaten erken rezervasyonda çok daha uygun şartlarda ve ekonomik fiyatlarla tatillerini aldılar. Geriye kalan yüzde 30’luk misafir kitlesi ise 9 günlük tatille birlikte çok ciddi anlamda rezervasyon yaptırmak için emek sarf ediyor. Tabii ki 9 günlük tatille birlikte otel fiyatlarında ortalama yüzde 20 ila 30’a varan artışlar oldu ve bölgeler çok ciddi anlamda doldu. Bu da tabi ki rezervasyonlarını son dakikaya bırakan misafirler için biraz üzücü oldu. Otel imkanlarını daha ucuza almak varken çok daha pahalıya satın alacaklar. 9 günlük tatilin açıklanmasıyla birlikte çok ciddi anlamda rezervasyon talebi alıyoruz ve bunun beraberinde de tatil 9 gün olarak açıklanınca oteller fiyat revizeleri göndermeye başladı. Biz turizmciler olarak 9 günlük tatili zaten bekliyorduk. Sektördeki 20 yıllık tecrübeye dayanarak özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının böyle bir tatil vereceğini tahmin etmiştik. Bu konuda da erken rezervasyonda bütün misafirlerimizi uyardık. Sigortalı rezervasyon yaptırmalarını söyleyerek, ‘Velev ki tatil olmazsa zaten rezervasyonunuzu iptal edersiniz’ dedik. Onlar da bizlere güvenerek daha ucuza tatillerini aldılar. Şu an yeni gelecek bütün misafirlere elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Tatil fiyatları arttıkça tatil yapan kişilerin sayısı azalıyor ama biz misafirlerimize yardımcı oluyoruz”

Son dönemlerde artan maliyetler ve harcamalar sebebiyle birçok vatandaşın tatile istedikleri ilgiyi göstermekte zorluk yaşadığını belirten Çakır şunları söyledi;

“9 günlük tatil tabii ki özellikle misafirleri çok ciddi anlamda etkiledi. Türkiye’de maalesef son 2 senedir yaşanan çok ciddi enflasyon ve kur artışları nedeniyle iç turizm çok ciddi anlamda hasar gördü. Yüksek kur ve yüksek enflasyon maalesef Türk halkının belini ciddi anlamda bükmektedir. Bu nedenle şu anki tatil fiyatları bayram döneminde ortalama 5 yıldızlı otellerde 5 gece konaklama ve orta düzey bir tatil için 30 bin ile 50 bin lira arasında değişmektedir. Bu da tabii ki talebi bir yandan arttırırken bir yandan da rakamsal anlamda azaltmaktadır.”