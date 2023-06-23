Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düşerken, güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişini kullanırken trafik her iki yönde de akıcı seyretti.

9 günlük Kurban Bayramı’nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, yola koyulmaya başladı. Kocaeli’de yolun üç şeritten iki şeride düştüğü rampa ve viyadüklerde trafik normal seyretti. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde beklenen trafik yoğunluğu oluşmadı. Jandarma ve polis ekipleri bayram boyunca trafiğin aksamaması ve herhangi bir kaza durumunda anında müdahale edebilmek için Kocaeli genelinde 25 bin 818 personel ve 3 bin 784 araçla yollarda olacak. Kuzey Marmara Otoyolu’nda ise 12 sağlık personeli, helikopter ambulansı, acil yardım ambulansı, motorize ambulans, UMKE medikal aracı, UMKE atak aracı görev yapmaya başladı.