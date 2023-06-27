Bilecik’teki bayram şekeri ve baklava satıcıları, bayram öncesi piyasada bekledikleri yoğunluğun yaşanmadığını, 9 günlük tatilin kendilerine yaramadığını belirterek, "İnsanlar tatile gitti hep, sokaklar bomboş" diye belirtti.

Ramazan Bayramı’nda misafirlere ikram edilecek olan şeker, çikolata ve bayramlık çerezler görücüye çıktı. Birbirinden renkli ve lezzetli bayram şekerleri ile çikolataları tezgahlarda alıcısını beklerken, satışlarda yoğunluk yaşanmadı. Bayramların olmazsa olmazları arasında ilk sıralarda yer alan şeker 70 liradan 120 liraya satılırken, çikolata ise 10 liradan 550 liraya kadar alıcı buldu. Satışlarda fazla yoğunluk yaşanmazken, satıcıların Ramazan Bayram’ından işlerin daha iyi olduğu söyledi. Bunu 9 günlük bayram tatiline bağlayan şeker satıcı İlhan Öztürk, "Bugün arife günü olmasına rağmen işlerde fazla yoğunluk yok. Ama akşamüstü hareketlenirse Allah bereket versin deriz. Bu yoğunluk olmamasının sebebi 9 günlük bayram tatili oldu. İnsanlar tatile gitti hep, sokaklar bomboş.

Fiyatlar 100 lira ile 550 lira arasında değişiyor

Şeker ve çikolata fiyatları ile ilgili de bilgi veren Öztürk, "Fiyatlarımız çeşidine göre şekerler 70 liradan 120 liradan kadar, 100 liradan başlayarak 550 liraya kadar çikolata fiyatları çıkıyor. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 20-25 arttı" dedi.