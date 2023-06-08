Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıklaması, iç pazardaki tatil rezervasyonlarını hızlandırdı. Antalya’da 250-300 bin kişilik bir iç turizm hareketi beklenirken, bu rakamın otelleri yüzde 100 doldurması öngörülüyor.

Kurban Bayramı tatilinin idari izinler ile birlikte 9 güne çıkması, iç pazarda şimdiden hareketlilik başlattı. Bu karar turizmin başkenti Antalya’da otellerdeki doluluk beklentisini yüzde 100’e ulaştırdı. Dış turizmde 2022 verilerinin oldukça önünde giden Antalya’da 9 günlük tatille birlikte iç pazarda da ciddi anlamda doluluk yaşanacağı öngörülüyor.

“Dış turizmde 2022’ye göre yüzde 35 artış var”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’ya gelen turist sayısının dün itibarıyla 3 milyon 800 bini geçtiğini belirterek, bu verinin 2022 yılına oranla yüzde 35 fazla olduğunu ifade etti. Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesi ve bu bölgeden gelen turist eksikliğinin İngiliz turistle kapatıldığını belirten Kavaloğlu, Rusya’dan gelecek turist sayının yıl kapanışındaki artışı belirleyecek faktör olduğunu söyledi. Kavaloğlu, Alman ve İngiliz turistte ciddi anlamda artış olduğuna işaret ederek, “Almanya 2019 verilerinin de üzerinde. İngiltere geçen yıl ilk defa 1 milyonu geçmişti. Bu yıl sadece Antalya’ya 1,5 milyon İngiliz turist beklentimiz var. Özellikle Polonya, Romanya gibi yeni pazarlarımız da olumlu sinyaller veriyor. Bu anlamda baktığımızda 2023 yılı verileri 2022 yılını geçecekmişiz gibi gözüküyor” dedi.

Seçim döneminde iç pazarda yavaşlama yaşandığını kaydeden Kavaloğlu, dış turizmde de Rusya’dan seçim ve ekonomik şartlardan ötürü bir durgunluk yaşandığını ancak yaz sezonunda bu akışın devam edeceğini belirtti.

“Kurban Bayramı’nda yüzde 100 doluluklar yaşayacağımızı düşünüyorum”

9 günlük Kurban Bayramı tatilini oteller açısından olumlu karşıladıklarını ifade eden Kavaloğlu, şunları söyledi:

“Otelciler, Ramazan Bayramı hem iklim şartları tarihin nisan sonuna gelmesi itibarıyla çok yoğun bir doluluk yaşayamamıştı. Türkiye’de de tatil günü 9 gün oldu fakat insanlar 9 gün boyunca tatil yapmayacaklar. Otellerde konaklamalar 4 ya da 5 günlük konaklama olacak. Erkenden açıklanması bizim için çok olumlu. Hem sınavların bitmesi hem okulların kapanması bu anlamda itici bir güç olacak. Kurban Bayramı’nda yüzde 100 doluluklar yaşayacağımızı düşünüyorum.”

“Antalya’da 250-300 bin kişilik iç turizm hareketi bekliyoruz”

İç turizm hareketinin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kavaloğlu, “Özellikle iç turizm hareketliliğinde ülkemizin refah seviyesinin yükselmesi de bizim için çok değerli. İç turizm hareketini 15-20 milyona taşıdığınızda, yurt dışından gelen turistlere olan ihtiyaçlarımız da azalmış olacak. Ancak bunun için biraz daha süreye ihtiyacımız var. Sadece Kurban Bayramı’nda Antalya’ya 250-300 bin kişilik iç turizm hareketi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.