9 gün süren ara tatil sonrası okullarda ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Cuma Temel ile birlikte ara tatil sonrası okullarda incelemelerde bulunmak amacıyla Bayburt Lisesi ve Bayburt Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Güney, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “Ara tatil sonrası okullarımızda motivasyonu artırmak ve eksiklikleri yerinde görmek için ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Güney, öğrencilere ara tatillerini ne şekilde değerlendirdiklerini sordu. 9 günlük tatilde bol bol dinlenme imkanı bulduklarını söyleyen öğrenciler ise, ödevlerden arta kalan zamanlarda arkadaşlarıyla vakit geçirdiklerini, bol bol kitap okuduklarını belirttiler. Güney, öğrencilere başarılar, öğretmenlere de kolaylıklar dileyerek ziyaretlerini tamamladı.