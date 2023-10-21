Eskişehir’de Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-20 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs tutuklanırken, çeşitli uyuşturucu madde ve çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 11-20 Ekim tarihleri arasında suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde müdahale edilen 9 farklı olayda 0,44 gram esrar maddesi, toplam 36 adet sentetik ecza ve çalındığı tespit edilen 1 adet bisiklet ile 2 adet motosiklet ele geçirildi.

Toplam 9 olayda çeşitli suçlardan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan ÜB., K.K., N.E, ve D.E. isimli 4 şahıs tutuklanırken, 5 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılarak, adli mercilere sevk edildi.