İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül’ün 100. yıl kutlamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını duyurarak İzmirlileri buluşmaya çağırdı. Başkan Soyer, “İstiyoruz ki demokrasinin, barışın ve zaferin 200. yılını birlikte selamlayalım. İstiyoruz ki heyecanımız tüm Türkiye’ye taşsın” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül’ün 100. yıl kutlamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını duyurarak İzmirlileri buluşmaya çağırdı. Başkan Soyer, “İstiyoruz ki demokrasinin, barışın ve zaferin 200. yılını birlikte selamlayalım. İstiyoruz ki heyecanımız tüm Türkiye’ye taşsın” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece kentin değil aynı zamanda ülkenin de kurtuluşu anlamına gelen 9 Eylül 1922’nin 100. yılını tarihi bir şölenle kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zafer coşkusunu tüm Türkiye’ye yayacak programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını duyurdu.

Başkan Soyer, 100 yıl önce yaşanan heyecanı bugüne taşımanın gururu içinde olduklarını ifade ederek, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da geçmişten geleceğe taşıyacağımız, çocuklarımıza aktaracağımız bu heyecana eşlik edecek olması bizi ayrıca onurlandırıyor. İstiyoruz ki tüm İzmirliler demokrasinin, barışın ve zaferin 200. yılını birlikte selamlayalım. İstiyoruz ki heyecanımız tüm Türkiye’ye taşsın. İstiyoruz ki 2. yüzyılı aydınlık bir gelecekle taçlandıralım” dedi.

Fener Alayına katılacak, gösterileri ve konseri izleyecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 9 Eylül günü öğleden sonra geleceği kentte saat 20.00’de İzmir Limanından başlayıp Gündoğdu Meydanında tamamlanacak Fener Alayına katılacak. 20.45’ten itibaren de Gündoğdu Meydanındaki ‘İşgalden Kurtuluşa İzmir’ konulu teatral gösteriyi ve sonrasında Cumhuriyet Meydanının Kordonboyu tarafındaki Tarkan konserini izleyecek.

Basmane’den Cumhuriyet Meydanına yürünecek

Kutlamalar, 9 Eylül Cuma günü Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Zafer Yürüyüşüyle başlayacak. Basmane Karakolu’nun önünden 09.00’da hareket edecek kafile, Türk Ordusu’nun İzmir’e girerken kullandığı güzergah üzerindeki Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanına ulaşacak. İzmirliler yürüyüş sırasında 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıyacak. Cumhuriyet Meydanındaki törenler 10.00’da Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayıp, ardından Hükümet Konağındaki bayrak töreniyle devam edecek. Cumhuriyet Meydanı 11.15’ten itibaren kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. Başkan Soyer, burada İzmirlilere hitap edecek. Programda Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, Zeybek, Bendir Dansı, Kafkas ve İzmir Büyükşehir Bandosu da yer alacak.

Airshow nefes kesecek

Süvari Birlikleri 15.45’te Cumhuriyet Meydanından Gündoğdu Meydanına yürüyecek. 16.15’ten itibaren ise önce genel havacılık uçakları ve İzmir kulüpleri selamlama uçuşu yapacak. İzmir semaları Hürkuş gösteri uçuşu, SoloTürk, Jandarma Çelik Kanatlar Gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik arama kurtarma ve flyboard gösterisi ile şenlenecek. Ayrıca saat 19.00’da Deniz-Hava-Karada Zeybek-Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, 100. yıl coşkusunu zirveye taşıyacak.

9 Eylül akşamı yıllarca unutulmayacak

İzmir’in 100. yıl kurtuluş coşkusu 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde 20.00’de Alsancak Limanından başlayacak Fener Alayı sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon’u adeta gelincik tarlasına çevirecek.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile kurtuluş günü canlandırılacak

Saatler 20.30’u gösterdiğinde Türkiye’de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri geri sayım başlayacak. DJ Ersin’in alandakileri coşturacak performansının ardından Gündoğdu Meydanında, 180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırılacağı interaktif teatral şov sahnelenecek. Toplam bin 300 metrekare led ekranın kullanılacağı şov, bu bakımdan Türkiye tarihinde yapılan en büyük prodüksiyon olacak. Bu etkinliğin ardından Tarkan da yine Kordonboyunda konser vererek müzikseverlere unutulmaz saatler yaşatacak.

İzdeniz’den ek sefer

Bu muhteşem kutlamalara İzmirlilerin katılımını kolaylaştırmak için İzdeniz ek sefer düzenleyecek. Karşıyaka-Alsancak-Pasaport iskeleleri arasında 15.00’ten etkinlik bitimine kadar yolcu yoğunluğuna göre, Göztepe İskelesinden Alsancak İskelesine ise saat 19.00’da ek sefer yapılacak.

Kutlamalar 10 Eylül’de de devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş günü kutlamalarına 9 Eylül sonrasında da devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün İzmir’e geliş günü olan 10 Eylül’de de AirShow gösterileri yapacak. Gösteriler 15.30’da başlayıp 20.30’da sonlanacak. Saat 16.00’da ise Gündoğdu Meydanında 100. Yıl Anı Taşı, Başkan Tunç Soyer’in katılımıyla yerine konulacak.

Ünlü sanatçılardan senfoni orkestrası eşliğinde İzmir türküleri

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı, Atatürk’ün İzmir’e ayak bastığı 10 Eylül akşamı ise çok özel bir programla taçlandırılacak. Sevilen sanatçılar İzmir Kültürpark çim alanda, Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Tuluğ Tırpan’ın müzik direktörlüğünde İzmir’in birbirinden güzel türkülerini seslendirecek.

11 Eylül Pazar günü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 9 Eylül Maratonu koşulacak, 07.00’da başlayacak maratonun ödül töreni ise saat 10.00’da yapılacak.