İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların 9 Eylül kutlamalarına katılımını kolaylaştırmak için trafik ve toplu ulaşımda düzenlemeye gitti. Yarın otobüs, metro, tramvay ve vapur seferleri sıklaştırılacak, Konak ve Alsancak’ta bazı noktalar trafiğe kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi, tarihi kutlamalara katılacak İzmirlilerin trafikte sorun yaşamamaları için de özel araç yerine toplu ulaşım kullanma çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların 9 Eylül kutlamalarına katılımını kolaylaştırmak için trafik ve toplu ulaşımda düzenlemeye gitti. Yarın otobüs, metro, tramvay ve vapur seferleri sıklaştırılacak, Konak ve Alsancak’ta bazı noktalar trafiğe kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi, tarihi kutlamalara katılacak İzmirlilerin trafikte sorun yaşamamaları için de özel araç yerine toplu ulaşım kullanma çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 9 Eylül kutlamaları çerçevesinde trafik yoğunluğuna karşı ulaşım seferlerinde düzenlemeye gidildi. 9 Eylül Cuma günü Atatürk Caddesi (1. Kordon) Konak Pier’den limana kadar, Cumhuriyet Bulvarı Borsa Kavşağı’ndan limana kadar olan bölge ile Talatpaşa Bulvarı araç trafiğine kapalı olacak. İzmirlilerin merkeze erişiminin sağlanması amacıyla Konak’a hizmet veren, İZBAN ve metro aktarma merkezleriyle bağlantılı 94 hattın son servis saatleri uzatıldı. Ayrıca 00.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan Baykuş hatları da (910 Gaziemir-Konak, 920 Çiğli-Konak, 930 Bornova-Konak, 940 Buca-Konak, 950 Balçova-Konak) hizmet vermeye devam edecek.

Motorize ekipler devrede olacak

Ulaşımda aksama yaşanmaması için Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görev alacak. Yolcu yoğunluğu olan hatlara ilave seferler koyulması amacıyla 30 adet otobüs hazır tutulacak. Etkinlikler süresince 253 numaralı Halkapınar Metro-Konak ve 202 numaralı Cumhuriyet Meydanı-Havalimanı hatları Gazi Bulvarı (Dönüş Fevzipaşa Bulvarı) ve Şair Eşref Bulvarı üzerinden hizmet verecek. 202 numaralı Cumhuriyet Meydanı-Havalimanı hattının son durağı Montrö olacak.

Metro ve tramvayda seferler arttırıldı

Metro, 06.00-02.00 saatleri arasında 5 dakikada, 02.00- 06.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka ve Konak tramvaylarında da seferler sıklaştırıldı. Karşıyaka’da 06.00- 23.30 saatleri arasında 10 dakika, 23.30-02.00 saatleri arasında 6 dakika, 02.00-04.00 saatleri arasında ise 60 dakika aralıklarla sefer düzenlenecek. Konak Tramvayı da 06.00- 23.30 saatleri arasında 7 buçuk dakikada, 23.30-02.00 saatleri arasında 5 dakika, 02.00-06.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir hizmet verecek.

Toplu ulaşım kullanma çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik ve toplu ulaşım düzenlemelerinin yanı sıra bu tarihi kutlamalara katılacak İzmirlilerin trafikte sorun yaşamamaları için de özel araç yerine toplu ulaşım kullanma çağrısı yaptı.

Alsancak İskelesi’nden son sefer 14.00’te

Kutlamalar nedeniyle İZDENİZ A.Ş., 14.00 seferinin ardından Alsancak İskelesi’ni kapatacak. Deniz ulaşımı Konak ve Pasaport iskelelerinden sağlanacak.

Tarkan konseri Gündoğdu Meydanı’nda

Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük görsel şov ve ardından Gündoğdu Meydanı’ndaki dev sahneden sevenlerine seslenecek Tarkan konseri için arama ve alana giriş noktaları Alsancak Limanı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Orduevi, Vasıf Çınar Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı olarak açıklandı.