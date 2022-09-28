Koşuseverlerin her yıl merakla beklediği Eker I Run Koşusu, 2 Ekim Pazar günü Bursa’da düzenlenecek. Bu yıl 9.’su yapılacak olan Eker I Run, sadece bir yarış olmanın ötesinde; yardımseverliği, iyi yaşamı, doğa sevgisini, lezzeti ve eğlenceyi bir araya getiren zengin bir programla sporcuları ağırlayacak.

Koşuseverlerin her yıl merakla beklediği Eker I Run Koşusu, 2 Ekim Pazar günü Bursa’da düzenlenecek. Bu yıl 9.’su yapılacak olan Eker I Run, sadece bir yarış olmanın ötesinde; yardımseverliği, iyi yaşamı, doğa sevgisini, lezzeti ve eğlenceyi bir araya getiren zengin bir programla sporcuları ağırlayacak.

Medeniyetlere ev sahipliği yapan görkemli tarihi, eşsiz coğrafi güzellikleri ve gelişmiş ekonomisiyle Türkiye’nin göz bebeği olan Bursa şehri, koşu sayesinde koşu ekosisteminin de merkezlerinden biri haline geliyor. Her yıl sağlıklı yaşam, spor, eğlence ve iyiliği bir araya getiren etkinliğin bu sene 9.’su gerçekleştiriliyor. 2 Ekim Pazar günü Uludağ’ın zirvesinden Nilüfer’e doğru yapılacak olan organizasyon, binlerce koşucuyu ağırlamaya hazırlanıyor.

Kontenjan doldu ve kayıtlar kapandı

Etkinlikte, yetişkin koşuları, paten yarışı kategorilerinde katılımcı kontenjanı doldu ve kayıtlar kapandı. Yarış günü etkinlik alanında yetişkin sporcu ve paten yarışı kaydı alınmayacak. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden koşucuların yoğun ilgi gösterdiği başvuru süreci, 2 bin 638 online kayıtla tamamlandı. Etkinlik günü Minik Adımlar Koşusu için alanda yaptırılacak kayıtlarla bu sayının 3 bine yaklaşması bekleniyor. Etkinlikte Türkiye de dahil olmak üzere toplam 16 ülkeden sporcular yer alacak.

71 kurumsal takım katılıyor

Koşuda en büyük heyecanlardan biri de Kurumsal Takımlar arasında yaşanıyor. Saygın markaların koşu takımları yıl boyunca bekledikleri organizasyonda ekip ruhunu zirveye çıkaran bir mücadele ortaya koyuyor. Eker I Run’da birlikte koşmanın verdiği mutluluk ve aidiyet hissi, çalışma arkadaşlarının sinerjisini daha da artıyor. 9. Eker I Run’a aralarında; QNB Finansbank, Vestel, Michelin, Tofaş, Şişecam, Oyak Renault, İş Bankası, Uludağ İçecek, Karsan Otomotiv, CarrefourSA, Andros, Nestle, Bosch ve Bursa Büyükşehir Belediyesi gibi kurum ve markaların bulunduğu toplam 71 Kurumsal Takım katılıyor.

"Ritmini Yakala" mottosuyla yapılacak olan koşu; sadece profesyonel koşucuları değil, koşu sporuna ilgi duyan herkesi kucaklayan kapsayıcı bir vizyonla hayata geçiriliyor. Hayatını koşuya adayanların yanında, ilk kez koşacak olanlar da organizasyonda kendilerine uygun parkurlarda yer alabiliyor. Ayrıca minik koşucular ve özel sporcular da katılarak organizasyona renk katıyor. Etkinlik kapsamında 42K Maratonu, 15K, 5K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu ve Paten Yarışı da yapılıyor.

Yardımseverlik Koşusu ile değer üretiyor

Organizasyonun fark yaşattığı bir diğer etkinlik ise Yardımseverlik Koşusu oluyor. Tüm dünyada sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için kullanılan kaynak geliştirme yöntemlerinden biri olan Yardımseverlik Koşusu, Adım Adım oluşumunun iş birliği ile gerçekleşiyor. Gönüllü koşucular açılan Yardımseverlik Koşusu kampanyaları ile sivil toplum kuruluşlarının; çocuk, genç, kadın ve otizm gibi faydalanıcı gruplara özel olarak geliştirilen projeleri için bağış toplamayı hedefliyor.

Müzik ve spor iç içe

Koşuda spor tutkusu, müzik ve dans ile harmanlanıyor. Yarışların bitiş ve toplanma noktası olan Eker Meydan’da, organizasyonun festival alanı da kuruluyor. Katılımcılar, festival alanında sponsor markaların stantlarını ziyaret edebildiği gibi düzenlenecek farklı etkinliklerle de keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atletizm Federasyonu, Milli Parklar Müdürlüğü ve Adım Adım oluşumu birer partner olarak 9. Eker I Run organizasyonuna katkı sağlıyor.