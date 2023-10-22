Alanya Belediyesi tarafından denizlerin temizliğine dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından beri düzenlenen Dip Temiz Tertemiz etkinliğinin bu yıl 9’uncusu gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir de dalış yapılırken, deniz dibinde Türk bayrağı açıldı. Alanya Tersanesi önünde ve çevresinde dip taraması yapan ekiplerin deniz dibinden çıkarttıkları atıklar sörfçüler ve Alanya Belediyesi Wasteddin Atık Alım Teknesi yardımı ile toplandı.

“Mavi Vatan denizlerini korumak en asli görevimiz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada deniz temizliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Turizm Cenneti Alanya’mız, en çok mavi bayraklı tesis ve plajların bulunduğu Antalya’daki 2. kenttir. Ayrıca, Türkiye’deki tek mavi bayraklı Engelsiz Halk Plajı’mızda 3. kez mavi bayrağı göndere çekmenin gururunu yaşıyoruz. Bu da gösteriyor ki, Alanya’da denizlerimiz tertemiz olduğu gibi hem belediyemiz hem de Alanya halkı deniz temizliğine önem vermektedir. Dünyadaki deniz kirliliğinin yüzde 80’i insan kaynaklı. Alanya Belediyesi olarak bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği her yıl daha da geliştirerek gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet’imizin 100. yılında Mavi Vatan denizlerimizi korumak, denizlerimize sahip çıkmak hepimizin en asli görevidir. Bu duygularla Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutluyor, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”