Bilecik Belediyesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Bilecik Arkeoloji Çalıştayı, şehir ve tarihi açısından önemli sonuçlarla tamamlandı.

Bilecik Belediyesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Bilecik Arkeoloji Çalıştayı, şehir ve tarihi açısından önemli sonuçlarla tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl; Bilecik Belediyesi katkılarıyla ‘9000 yıllık komşularımıza merhaba’ sloganı ile başlatılan ve günümüzden 9 bin yıl öncesine dayanan birçok buluşun yapıldığı kazı çalışmasının; dünü, bugünü ve yarını detaylarıyla ele alındı. ’Batı Anadolu ve Trakya’da Tarih Öncesi Dönem Arkeoparklar’, ‘Bahçelievler Kazı Sonuçları ve Değerlendirmeler’ ve Bahçelievler kazı sonuçları ve değerlendirmeler (Taş ve Kemik) şeklindeki konuların ele alındığı çalıştayda Bilecik’in tarihi ve kültürel değerlerine zenginlik katacak fikirler ortaya konuldu.

Bilecik’e Arkeopark kurulması şehre her açıdan zenginlik getirecek

Şu ana kadar ülkemiz ve dünyanın çeşitli noktalarında yapılan arkeolojik kazılar hakkında görsel sunumların da yapıldığı çalıştayda söz alan konuşmacılar, Bilecik’e arkeopark kurulması fikrinin neden ve gerekçelerini anlattı. 10’u aşkın konunun ele alındığı çalıştayda Bahçelievler yerleşmesinin tarihi mirasa ve turizme ne şekilde faydalı hale getirileceği konuları da çalıştayda söz alan uzmanlar tarafından dile getirildi.

‘’Böyle anlamlı bir çalışmada yer aldığımız için çok mutluyuz’’

Programda konuşan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik’te yapılan kazı çalışmalarının önemine değinerek, şunları söyledi:

‘’Farklı tarihlerde birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimiz Bilecik, geçtiğimiz yıl başlatılan ve Bilecik Belediyesi olarak desteklediğimiz Bahçelievler yerleşmesi kazı çalışması ile en eski yerleşimcilerine ’Merhaba’ dedi. Bu buluşmada elde edilen bulgular eski komşularımızın, Batı Anadolu’daki en eski yerleşimcileri olduğunu belirledi. Her köşesinden tarih fışkıran şehrimiz bu kazı çalışması ile bölgenin en eski en özgün kültürüne de sahip olduğunu kanıtladı. Bizler oldukça heyecanlandıran kazı çalışmasında elde edilen buluntular, tarihin yeniden şekillenmesine neden oldu. Batı Anadolu’nun en eski müzik aletleri ile bulunan seramik kalıntılarının eşsiz güzelliğini ruhumuzda hissettik. Biz de Bilecik Belediyesi olarak bu tür zenginliklerin ortaya konulması için elimizden gelen katkıları severek ve içtenlikle sunduk. Çok önemli gördüğümüz bu kazı çalışmasında katkılarıyla yer alan tüm paydaş kurumlar yanı sıra Doç. Dr. Erkan Fidan ve gönüllü ekibine çok teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak bu çalışmanın şehrimiz için sağlayacağı katkılara bizler de destek vermeye devam edeceğiz."

Akademisyenler, Başkan V. Subaşı’na katkıları için teşekkür etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan çalıştayda kazı alanında yapılan çalışmalar ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gerçekleştirilen kazı çalışmasının Bilecik’in geçmiş tarihi açısından taşıdığı önemi dile getiren Fidan, yapılan çalışmada emeği olan tüm paydaşlara teşekkür etti. Bilecik Belediyesi’nin de birçok açıdan kazı çalışmalarına katkısı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Fidan, katkıları dolayısıyla Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.

"Kazı çalışmalarına destek veren bir belediye başkanı görmek çok güzel’’

Anadolu Neolitik kültürü yanı sıra birçok arkeolojik çalışmada yer alan duayen Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ise "Kazı çalışmalarına destek veren bir belediye başkanı görmek çok güzel’’ ifadelerine yer vererek, ‘’Gerçekten böyle anlamlı bir çalıştay için Bilecik’te bulunmak benim için onurun üstünde bir durum. Bir yerel yönetim ve üniversitenin bir şehirde ne kadar güzel çalışmalar yapabileceğini burada gördüğüm için çok mutluyum. Ben meslek hayatına başladığımda yani 64 yıl önce şunu söyleyebilirim. Belediyeler bizlerden nefret ederlerdi. Arkeologlar gelecek bizlere mani olacak diye düşünürlerdi. Uzun yıllar bu durum böyle sürdü. Bizler bu tür zorluklara rağmen ortak zenginlikleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Zamanın nasıl değiştiğini ve bilinçlenmenin nasıl olduğunu ben Bilecik’teki bu çalışmada gördüm. Çünkü anlatılanlara göre, Bilecik Belediyesi böyle anlamlı bir çalışmaya gerekli katkı ve yardımları yapıyor. Kazı çalışmasının her aşamasında üzerine düşeni yapıyor. Bu açıdan ben Belediye Başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.