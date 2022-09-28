Bilecik’te 9 bin yıl öncesine ait yaşam izleri bulunduğu alanda kurtarma çalışmaları sona ererken, ’Arkeopark’ olması için çalışma başlatılan alanda bakımsızlıktan otlar bitti. Bilecikliler bu alanın ’Arkeopark’ olmasını, çalışmaların bir an önce devam etmesini istediler.

Bilecik’te 9 bin yıl öncesine ait yaşam izleri bulunduğu alanda kurtarma çalışmaları sona ererken, ’Arkeopark’ olması için çalışma başlatılan alanda bakımsızlıktan otlar bitti. Bilecikliler bu alanın ’Arkeopark’ olmasını, çalışmaların bir an önce devam etmesini istediler.

Bahçelievler Mahallesi´nde yaşayan bir kişi, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi’ne bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesi’nce imzalanan protokolle Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü´nün desteğiyle Bahçelievler Yerleşmesi’nde 2019 yılında başlatılan kazı çalışmalarında geçtiğimiz ay ’Neolitik Kurtarma Kazısı’ sona erdi. Bölgede 8 bin 500 yıllık insan iskeleti, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen oval evler ve ilk seramik örnekleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarında son olarak 9 bin yıl öncesine ait bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı. Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu söylenen yer, muşamba örtüleri ile kapanarak terk edildi.

Arkeopark’ olması için girişimlerde bulunuldu

Bilecik Belediyesi kazı çalışmaları sırasında sponsor olurken, 550 bin liraya yakın para harcadı. Burada çalışan öğrencilerin dâhil sigortalarını ve paralarını Bilecik Belediyesi tarafından ödenirken, belediye kazı çalışmaları sonrası buranın ’Arkeopark’ olması için girişimler başlattı. Bu girişimler sonuçsuz kalınca 9 bin yıl insanların yaşadığı, ilk tarımın yapıldığı alanda otlar bitti. Alandaki, ’Kazı alanına girmek tehlikeli ve yasaktır’ tabelasının yerlerde gezmesi vatandaşlar tepkilerine neden oldu.

Öte yandan bölgede çalışan arkeologlar, burada mezar alanları ve evlerin olduğunu, koruma altına alınması gerektiğini belirttiler.