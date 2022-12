Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi bu yıl içerisinde 9 bin 500 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirip 600 can dosta yeni yuva buldu.

Samsun’da yaşayan her canlının yaşam kalitesini yükseltmek adına birçok projeye imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki sokak hayvanlarına da şefkat elini uzatıyor. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ile can dostlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturuyor.

9 bin 500 hayvana tedavi, 600 hayvana sıcak yuva

7 gün 24 saat görev yaparak hayvanlar için her türlü imkânı sağlayan merkezde 2022 yılında trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar binlerce sokak hayvanlarının tedavisi sağlandı. Yapılan tedavi hizmetleri kapsamında 9 bin 500 sokak hayvanı tedavi edildi. Kedi ve köpek olmak üzere 5 bin 615 hayvan kısırlaştırıldı. “Satın alma sahiplen” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sahiplendirme sayısı geçen yıla göre arttı. 2021’de kedi ve köpek olmak üzere 479 hayvan sahiplendirilirken, 2022’de bu rakam 600 oldu.

“Türkiye’nin en modern bakım merkezi”

Başkan Demir şunları söyledi: “Yaşamın içinde yer alan her canlıyı, güzelliği korumak ve yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur. Ekiplerimiz her koşulda can dostlarımız için çalışıyorlar. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezimiz 156 bin metrekare alana kurulu Türkiye’nin en modern bakım merkezidir. Çeşitli bölümlere ayrılmış bu kompleksimizde; misafirlerimizi karşılayacağımız bir ziyaretçi merkezi, barınaklar ve hayvanlarımızın tedavi edildiği klinik mevcut. Özellikle klinik tüm tıbbi müdahalede bulunacak bir donanıma sahip. Laboratuvarlar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları, kuvözleri ile birlikte gelen tüm hayvanlarımıza burada destek oluyoruz. Ayrıca yeni oluşturduğumuz anneli yavrular ve yasaklı ırklara hizmet verecek tesisimizde bir ay sonra hizmete açılacak. Buradaki amacımız, hayvanları en güzel şekilde misafir edebilmek. Onların tedavileri ve tekrar doğal yaşama döndürmeyle alakalı ciddi bir ekip ve ekipmanla çalışıyoruz. Can dostlarımızı sadece sağlığına kavuşturmuyor onları sıcak yuvalarla da buluşturuyoruz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz. Dağdaki kurdu, kuşu düşünen ve dert edinen bir medeniyetin temsilcileri olarak; şehrimizin sessiz sakinlerine gönlümüzü açıyoruz”.