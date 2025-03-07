İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda İzmir, Tekirdağ, Malatya, Bursa, Aydın ve İstanbul’da yürütülen operasyonlarda 9 ayrı suç örgütüne operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 il merkezli operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 108'i tutuklandığı bildirildi.

B.A., N.K. ve G.Ç isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 139 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 108'i tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda 103 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımnda ayrıca ''Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum'' ifadelerine yer verid.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1897943571778400662