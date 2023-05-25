Antalya’dan araç kiralamak isteyen vatandaşlar, ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir web sitesini şikayet etti. Sitedeki iletişim numarasına ulaşamayan mağdurlar, ‘Google’da arama yapınca dolandırıcılıkla suçlanan web sitesiyle aynı isimdeki ’rent a car’ işletmesiyle iletişime geçtiler. Vatandaşlar kim tarafından dolandırıldıklarını öğrenmek ve şikayetçi olmak için polis merkezlerine giderken, 9 ay önce işletmesini kapattığını belirten esnaf ise mağdur olan kişilerin kendisini aradığını ancak dolandırıcı olduğu öne sürülen web sitesiyle bir bağlantısının olmadığını söyledi. İsminin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını savunan esnaf da polise gidip şahıs ya da şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

İlginç ve bir o kadar da karmaşık olay Antalya’da yaşandı. 2015 yılından bu yana rent a car, emlak, otomotiv ve inşaat işleriyle uğraşan Süleyman Aris (48), pandemi sonrası işlerinin kötüye gitmesiyle 9 ay önce şirketinin ’rent a car’ bölümünü geçici süreliğine durdurdu. Yeniden aynı sektöre giriş yapmaya hazırlanan Aris, geçtiğimiz gün İstanbul ve Konya’dan iki kişinin açtığı telefonla neye uğradığını şaşırdı. Telefondaki kişiler, Antalya’dan parasını yatırıp araç kiraladıklarını ancak araçlarının gelmediğini, web sayfası üzerinden iletişim kurdukları kişilere ulaşamayınca Google’dan firma ismiyle arama yaptıklarında kendisine ulaştıklarını Süleyman Aris’e bildirdiler. Durumu araştıran Aris, bahse konu web sitesini arayıp araç kiralamak istediğini söyledi ve firmanın yerini sordu. Antalya Havalimanı cevabını alan Aris, havalimanında iddiaya göre böyle bir işletmeye rastlayamadı. Tekrar firmayı arayan Aris, işletme belgelerini isteyince telefonu engellendi.

Vatandaşlara bahse konu web sitesiyle alakası olmadığını söyleyen Aris, polise şikayetçi olmalarını söyledi. Mağdur vatandaşlar ve Süleyman Aris, web sitesi ve yetkililerinin ’sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları yönünde şikayette bulundu.

"Geçici olarak kapattım"

Pandemiden sonra aldığı araçların vadelerini ödemekte zorlandığı için haczedilen araçları satmak zorunda kaldıklarını aktaran Aris, "Geçici olarak kapatalım, borçları ödedikten sonra tekrar devam ederiz diye bazı tabelalarımızı indirmedik. Emniyet ve vergi dairesinde rent a car işletmemizi kapattığımıza dair bildirimde bulunmuştuk" dedi.

"Beni de engellediler"

2 gün önce gelen telefonlarla hayatının şokunu yaşadığını ifade eden Aris, "Bir şahıs sabah 7’de ulaştı. Antalya’dan araç kiraladığını İstanbul’da havalimanında beklediğini ancak aracın gelmediğini söyledi. Ardından Konya’dan bir kadın daha aradı. O da yüklü miktarda para ödemiş ancak alamamış. Ardından bir araştırmaya girdim ve internette Aris adıyla olan firmayı aradım. Yerlerini sordum havalimanında olduklarını söylediler. Ancak havalimanını araştırdığımda böyle bir firmanın olmadığını öğrendim. Ardından tekrar aradım, böyle bir yerin olmadığını söyleyip belgelerini istedim. Hemen engellediler" diye konuştu.

"İnsanların mağduriyeti bizim firmamızın zedelenmesinden daha önemli"

Süleyman Aris, şahıs ya da şahısların kendi ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığını ileri sürerek, "Bu insanlar dolandırıcı, bizim bu olayla ilgili hiçbir alakamız yok. Bununla ilgili ben de polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Bu şahısların peşinin bırakılmamasını istiyorum. Çünkü insanlar havalimanına geliyorlar, ortada çoluk çocuk kalıyorlar. Şu an Google’a yazınca insanlar bana ulaşıyor. Benim firmam olduğunu zannediyorlar. Hem firmamız zedeleniyor, hem insanlar mağdur oluyor. İnsanların mağduriyeti bizim firmamızın zedelenmesinden daha önemli. Bunun peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.