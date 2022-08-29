9. Akşehir XC OPEN 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması’nın ödül töreni Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

9. Akşehir XC OPEN 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması’nın ödül töreni Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konya Valiliği, Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından 26-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen, 9. Akşehir XC OPEN 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Akşehir Kültür Merkezi’ndeki ödül töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bu yıl da kazasız belasız bu yarışmayı atlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda sağlıcakla, afiyetle arzu ettiğimiz katılımlarla devam ettirilmesini diliyorum” dedi.

Dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupalarının protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Ödül törenine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın yanı sıra Akşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ, Yarışma Direktörü Abdullah Yıldız ile yamaç paraşütü pilotları katıldı.