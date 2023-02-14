MSB’nin sosyal medya hesabından paylaşımda, “Arama-tarama ve yardım faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren 8’inci Komando Tugayımız, Hatay’daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki can dostlarımızı da unutmayarak mamalarını ulaştırdı” ifadelerine yer verildi.

Hatay sokaklarındaki ölüm sessizliği bazen sevinç bazen de hüzünle noktalanıyor

Hatay sokaklarındaki ölüm sessizliği bazen sevinç bazen de hüzünle noktalanıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8’inci Komando Tugayının Hatay’daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırmaya devam ediyor.

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