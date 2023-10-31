Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 8’inci Aile Şurası’na katılım gösterdi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 8’inci Aile Şurasına Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu’da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayan aile şurasında ailenin önemine değinildi. Bilecik’i temsil eden İl Müdürü İlkay Türkoğlu orada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinledi. Ailenin toplumun temel taşı olduğu belirtilen aile şurası bitmesinin ardından İlkay Türkoğlu, katılım gösteren kişiler ile fotoğraf çektirdi.