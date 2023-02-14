Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı koordinesin bağış yapılan 89 küçükbaş hayvan kesilerek afet bölgesine gönderildi.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı koordinesin bağış yapılan 89 küçükbaş hayvan kesilerek afet bölgesine gönderildi.

Dinar Kaymakamlığı koordinesinde devam eden yardım seferberliği devam ediyor. Evciler Kaymakamlığı tarafından bağış olarak toplanan 55 adet ve Ocaklı köyü çiftçilerinin bağışladığı 34 küçükbaş hayvan İslami usullere göre kesildi. Hayvanlar ardından Denizli Et Süt Kurumu’na teslim edildi. Kesilen hayvanların kurumda kavurma yapılıp afet bölgesine gönderileceği ifade edildi.