Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan Galeria İş Merkezi ve Sitesinde 89 kişi hayatını kaybetmişti. Galeria İş Merkezi ve Sitesinde geçtiğimiz günlerde numune alınması için başlatılan çalışmalarda temeldeki zemin bloklar gözüktü.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Diyarbakır’da 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi ve Sitesinde savcılık kararıyla 3 gün önce zemine inilerek numune alınması için iş makineleriyle çalışma başlamıştı. Deprem gecesi merkez Yenişehir ilçesinde 4 bloktan oluşan sitenin B bloku çökmüştü. Kepçelerle kazı çalışmaları ilerledikçe o bölgede temeldeki zeminin blokları gözükmeye başladı.

89 kişiye mezar olan sitenin geçtiğimiz aylarda yıkılma sebebini ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.’nin “Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı” sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için numune alınarak çalışmalarda temele inildi.

Öte yandan, kentte yıkılan binalar, ’Deprem Soruşturma Bürosu’nda görevli bir cumhuriyet başsavcısı vekili ve üç savcı tarafından yürütülüyor.