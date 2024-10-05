1935 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 89. kez kapılarını açan Geleneksel İznik Panayırı, 5-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İznik’in yerel kültürüyle özdeşleşen panayır, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ile başladı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamasında, “Bir asıra yakın geçmişiyle her birimizde unutulmaz hatıralar bırakan İznik Panayırı yeniden kapılarını açtı. Panayırımız, hem ilçemiz esnafı için hem de ziyaretçilerimiz için önemli bir buluşma noktası. Herkese bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Panayır boyunca, çeşitli el sanatları ürünleri, yöresel lezzetler ve geleneksel lunapark ziyaretçileri bekliyor. Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırlayan İznik Panayırı, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.