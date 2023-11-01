Sivas Valiliği, 88 üniversite öğrencisinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görmesinin ardından konu ile alakalı açıklamada bulunarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay dün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan yemekhanelerde meydana geldi. Öğrenciler öğlen yemeğinde yedikleri tavuk sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuran 88 öğrenci ayakta tedavi edilerek taburcu oldu. Sivas Valiliği konu ile ilgili açıklamada bulunarak adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Yemeklerden numune alındı

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören 88 öğrencimiz, 31 Ekim 2023 tarihinde mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle çeşitli hastanelerimize başvuruda bulunmuştur. Belirtilen şikâyetle gün içinde hastanelerimize başvuran öğrencilerimizin tamamı, ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilen öğrencilerimizin, Cumhuriyet Üniversitesi yemekhanelerinde çıkan öğle yemeğinden sonra rahatsızlandıkları tespit edilmiştir. Valiliğimiz ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir. Alınan yemek numunelerinin incelemesi devam etmekte olup, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır” denildi.