Denizli’de 7-8 Ocak 1148’de yaşanan ve Anadolu’nun Türk vatanı olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihi zaferi unutmadı.

Denizli’de 7-8 Ocak 1148’de yaşanan ve Anadolu’nun Türk vatanı olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihi zaferi unutmadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı’nın 875 yıldönümünü de unutmadı. 7-8 Ocak 1148’de Alman ve Fransız ordularından oluşan II. haçlı seferine karşı alınan tarihi zaferin anma programı Cankurtaran Milli Park Piknik Alanı’nda yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gaziler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın çaldığı kahramanlık marşları eşliğinde şehitler için düzenlenen saygı yürüyüşü ile başladı. Tören alanına kadar süren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Örki, Kazıkbeli’nin bu coğrafyanın Türk yurdu olması için vurulmuş bir mühür olduğunu belirterek, “Bizlere burayı yurt yapan atalarımızın gelecek nesillere aktarılması için böyle resmi programlar çok çok önemli. Bu gibi etkinliklerle tarihimizi bizden sonrakilere aktarma konusun Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok büyük emeği var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Atalarımızın bizlere bıraktığı bu topraklarda nöbetimiz devam ediyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da programa katılımın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Maalesef 15-20 yıl önce Denizli, sanki tarihi olmayan, kimliksiz bir şehir gibi. Kamuoyunda, Miryokefalon Savaşı, Kazıkbeli Savaşı, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü bilinmiyor, konuşulmuyordu. Denizli’nin Türk yurdu olmasından sonra düşman tarafından işgal edilmediği, ettirilmediği bilinmiyordu. Fetihten sonra Denizli’mize düşman postalı değmemiş ve kurtuluş günümüz yok. Bunlar çok kıymetli şeyler. Çocuklarımıza, geleceğimize bunları anlatmamız lazım. Tarihimizi bilirsek, hedefimizi de biliriz” dedi.

Başkan Zolan geleneksel yay ile ok attı

Başkan Zolan ve beraberindekiler konuşmaların ardından geleneksel yayla hedef tahtasına ok attı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda Yörük çadırını da ziyaret eden Başkan Zolan, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan program çerçevesinde Kazıkbeli Savaş Kalıntıları Sergisi de beğeniye sunuldu.