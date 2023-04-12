Ordu’nun Aybastı ilçesinde yaşayan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Din Eğitimi Kursu’na katılan Gülkadem Acer 87 yaşında Kur’an-ı Kerim öğrendi.

Aybastı ilçesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslar büyük ilgi görüyor. Bu kurslardan biri olan Pelitözü Din Eğitimi Kursu’nda başarı gösteren ve Kur’an-ı Kerim öğrenen kursiyerler sertifikalarını alarak mezun oldular. Kursiyerler arasındaki en büyük ilgiyi 87 yaşındaki Gülkadem Acer gördü. Kursa katılan en yaşlı kursiyer olan ve Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenen Gülkadem nineye kurs sertifikasının yanı sıra Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Aybastı Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, Halk Eğitim kurslarının ilçede büyük ilgi gördüğünü belirtti. 87 yaşındaki Gülkadem Acer teyzenin azminin herkese örnek olması dileğinde bulunan Acu, ilçenin hemen her mahallesinde kursları olduğunu belirtti. Acu, din eğitimi kurslarının genç yaşlı her kadın tarafından benimsendiğini kaydetti. Acu, “Son 3 yılda eğitim-öğretim dönemlerinde din eğitimi başlığı altında açılan toplam 96 adet kurs açtık. Açılan bu kurslarımızda toplam 1269 kursiyerimiz eğitim aldı, sadece Kur’an-ı Kerim kursu alan kursiyer sayısı ise 1108 oldu” dedi.