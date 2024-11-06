Trabzon’da ileri yaş ve ağrılarından dolayı yürüme zorluğu çeken 86 yaşındaki hasta, riskli olmasına rağmen yapılan ameliyatla yürümeye başladı.

Başvurduğu bazı sağlık kuruluşlarında ileri yaşta olmasından dolayı ameliyatının riskli olacağı gerekçesiyle ameliyat önerilmeyen 86 yaşındaki hasta, Trabzon Özel İmperial Hastanesi’nde yapılan operasyonla uzun zaman sonra ilk adımını attı. Ameliyatı gerçekleştiren Özel İmperial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sercan Karadeniz, hastanın bundan sonraki süreçte hayatına problemsiz devam edeceğini belirterek, ameliyatın riskli olmasına rağmen başarılı geçtiğini dile getirdiler.

Hastanın kendilerine müracaat ettiğinde ağrılarından dolayı yürüme zorluğu yaşadığını kaydeden Opr. Dr. Aşık, “Hastamız 86 yaşında. Ağrılardan dolayı yürüyememe, oturduğu yerde bile rahat edememe şikayetleri vardı. Hasta bize geldiğinde muayene masasına almaya bile zorlandık. Çektiğimiz MR’larda omuriliğin geçtiği spinal kanalın çok ciddi kireçlenmeler nedeniyle daraldığını gördük. Omuriliğin çok ciddi şekilde dört seviyede sıkıştığını gördük. Aynı şekilde fıtıkları vardı. Ama asıl önemli olan omuriliğin kanalda sıkışmış olması yani spinal stenoz dediğimiz rahatsızlık. Bu nedenle ayakta duramıyordu, yürüyemiyordu, hatta istirahat halinde bile şiddetli ağrıları vardı. Hastayı ameliyat ettik, siniri rahatlattık. Hasta ameliyat olduğu günün ertesi hemen kalkıp yürümeye başladı. Biz yatırmak istememize rağmen ısrarla yürümek istediğini söyledi ve kalktı yürüdü, engelleyemedik. Önceki ağrıları, ameliyat ağrılarından çok daha fazla olduğu için rahatlıkla kalkıp yürüdü. 86 yaşında olmasına rağmen ameliyat etmek istedik, çünkü bu yaştan sonra rahat etmeyi hak eden insanın ağrılar içerisinde durmasına razı olamadık. Elbette riskleri vardı ama bütün önlemleri aldık. Bu riskleri göze alarak onu rahatlatma pahasına uzun süren bir ameliyat oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de problemsiz devam edecek” dedi.

"Bu tarz hastalara cerrahi müdahale önerilmez"

Bu tür hastalara ameliyatın pek önerilmediğini kaydeden Op. Dr. Karadeniz ise, “Uzun ve yorucu bir ameliyat oldu ama sonuçlarının başarılı olduğunu görmek bütün yorgunluğumuzu bize unutturuyor. Yusuf hocamın ellerine sağlık, biz ameliyatta ona destek olduk. Özellikle bu yaş grubu için sıradan diyemeyiz. Genellikle dış merkezlerde bu tarz hastalar için ameliyat pek önerilmez. Hastalar genellikle belli risk ihtiva ettiği için bu tarz ameliyatlar genellikle de hastane hastane gezerler. Hastamızın ağrı durumundaki sıkıntıyı gördüğümüz için riskleri konuşarak ameliyatı gerçekleştirdik” diye konuştu.