Kocaeli’de 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Kocaeli’de 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği projeyle, yaklaşık 14 bin çiftçiye 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3 bin üreticiye yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlıyor. Çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği destekler için taleplerin alınmaya başlandığı ilk günlerde, başvuru merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

86 milyon TL destek

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, mazot için 60 milyon TL, yem bitkisi tohumu için de 26 milyon TL olmak üzere, çiftçilere toplam 86 milyon TL değerinde destek sağlanıyor. Önceki yıllarda tohum için verilen yüzde 50 hibe desteğinin yüzde 75’e çıkarılması, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Son başvuru tarihi 30 Eylül

Başvurular, 30 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin istenen belgelerle birlikte kendisinin müracaat etmesi gerekiyor. Her ilçe ve mahalle için belirlenen farklı başvuru günleri, çiftçilere SMS yoluyla bildiriliyor. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, 2022 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesi ve hayvan işletme tescil belgeleriyle belirlenen yerlere müracaat edebilecek. Belgelerini, 30 Haziran 2022’ye kadar ziraat odalarında güncellemiş olan çiftçiler, mazot desteğinden yararlanabilecek.