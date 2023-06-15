Okullardaki sene sonu gösterileri ve mezuniyet heyecanı sürerken 85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulunda yılsonu programı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşen programda öğrencilerin mezuniyet gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.
Okul bahçesinde gerçekleşen programda öğrenciler, mezuniyet belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in elinden aldı.
85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulunun düzenlediği etkinlikler sergi ziyaretiyle devam etti. Öğrencilerin elinde hayat bulan tasarımlar ve proje ürünü eserler büyük beğeni topladı.