Bilecik’te yaya geçidinden geçmekte olan 85 yaşındaki yayaya geri geri gelen otomobil çarptı.

Bilecik’te yaya geçidinden geçmekte olan 85 yaşındaki yayaya geri geri gelen otomobil çarptı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde yaya geçinde yolun karşısına geçmekte olan 85 yaşındaki Hüseyin Çeşme’ye geri geri manevra yapan Fatih D. idaresindeki 31 NG 274 plakalı otomobil çarptı. Kazada 85 yaşındaki yaşlı adam yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.