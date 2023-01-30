Olay, saat 12. 00 sıralarında Maltepe Sahil’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran şahsı fark etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi aldı. Dalgıç polisler kıyıdan yaklaşık 200 metre ileride bulunan 85 yaşındaki Melek Tokay isimli kadının cansız bedenini ceset torbasına koyarak kıyıya çıkardı. Tokay’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Yaşlı kadının yakınları olay yerine geldi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Maltepe sahilinde, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıklıkta 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadının cansız bedeni dalgıç polisler tarafından denizden çıkartılarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

212 bin liralık makaron ve tütün operasyonu

212 bin liralık makaron ve tütün operasyonu

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