Özbekistan’dan Türkiye’ye umut yolculuğuna çıkan Leylo Jırayeva ve 8,5 aylık oğlu Sunnattilo Hikmatov, Antalya’da gerçekleştirilen başarılı karaciğer nakli operasyonuyla hayata tutundu. Doğuştan safra kanalı yokluğu nedeniyle karaciğer sirozu teşhisi konulan minik Sunnattilo, yaklaşık bir buçuk ay önce annesinin karaciğerinin bir kısmı nakledilerek sağlığına kavuştu. Anne Jırayeva, “Buradaki doktorlar çok ilgi gösterdi ve oğlumu bana kavuşturdu” ifadelerini kullandı.

Medical Park Antalya Hastanesi’nde yapılan ameliyatla, doğuştan safra yolları bulunmaması nedeniyle karaciğeri işlevini yitiren Sunnattilo Hikmatov adlı bebeğe yaklaşık 7 aylıkken annesi Leylo Jırayeva’dan alınan karaciğer parçası başarıyla nakledildi. Çevresindeki insanların “Gitmeyin, değişen bir şey olmaz” sözlerini dinlemeyen aile, yaklaşık 1 buçuk ay önce hastanenin Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu’na başvurdu. Prof. Dr. Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından yapılan tetkiklerle annenin donör olarak uygun bulunması sonucunda, anneden bebeğe karaciğer nakli gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda sağlık durumu normale dönen bebek, önümüzdeki hafta memleketi Özbekistan’a dönecek.

"Çocuğum sağlığına kavuştu, çok mutluyum"

Uzun yıllardır çocuğunun olmasını bekleyen Anne Leylo Jırayeva (37), Özbekistan’dan Antalya’ya geliş süreçlerini şu şekilde anlattı:

"İki ay önce yardım derneklerinin önerisiyle Antalya’ya geldik. Ülkemizdeki insanlar gitmememizi, bir değişiklik olmayacağını söylemişti ama biz kararlıydık. Ameliyat çok iyi geçti. Çocuğum sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Buradaki doktorlar çok ilgi gösterdi ve oğlumu bana kavuşturdu. Uzun yıllar çocuğum olması için beklemiştim. Şimdi bir oğlum var ve o çok iyi."

Hayati tehlikeyi atlatan bebek memleketine dönmeye hazırlanıyor

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ise operasyon süreci hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Bebeğimiz 7 aylıkken karaciğer yetmezliği ve siroz belirtileriyle bize başvurdu. Yapılan teşhise dair testlerin ardından annenin donör olarak uygun olduğu belirlendi ve yaklaşık bir ay önce nakil operasyonunu gerçekleştirdik. Eğer bu işlem yapılmasaydı, bebeğimizin yaşama şansı yoktu. Şu anda tüm tahlilleri normal, yeme ve içme aktiviteleri bir bebek için olması gereken düzeyde. Kısa sürede sağlıklı bir şekilde memleketine dönmesi bizler için büyük mutluluk" dedi.