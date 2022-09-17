İslam tarihi açısından önemli olan Miryokefalon Savaşı’nın 846. yıl dönümü münasebetiyle çalıştay gerçekleştirildi.

İslam tarihi açısından önemli olan Miryokefalon Savaşı’nın 846. yıl dönümü münasebetiyle çalıştay gerçekleştirildi.

846. yıl dönümünde Miryakefalon Savaşı’nın çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda savaşın yeri, gelişimi ve önemine dair önemli bilgiler verilip bundan sonra yapılacaklar dair bir yol haritası belirlendi. Çalıştayın ardından savaşın yapıldığı düşünülen Kufi Boğazı’nda bir araştırma gezisi yapan ekip, gezinin ardından sonuç ve değerlendirme yapmak üzere tekrar bir araya gelmiş olup savaşın yerinin tespiti konusunda disiplinlerarası projeler gerçekleştirilmesi gerektiği vurguladı.

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt başkanlığında yapılan çalıştaya, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yusuf Kılıç, Prof. Dr. Hasan Kara, Doç. Dr. İbrahim Balık, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Muharrem Kesik, Dumlupınar Üniversitesinden Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Ayönü ile Bolu Abant Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tülay Metin’in yanı sıra Mustafa Yılmaz, Münir Sayhan ile Hasan Gümüş gibi tarih araştırmacıları da katıldılar.

Bizans ordusu ile Türkiye Selçukluları arasında meydana gelen ve Selçukluların zaferiyle sonuçlanan Miryokefalon Savaşı, Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlamış ve Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkartma ümitlerini sonlandırıldı.