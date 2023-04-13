İzmit Belediyesi, Yerel Buğday Tohumunu Destekleme Projesi çerçevesinde nusrat buğdayı eken 840 çiftçiye yüzde 70 hibeli gübre desteği verdi.

Yerel Buğdayı Tohumunu Destekleme Projesi çerçevesinde geçtiğimiz yıl 443 çiftçiye üre gübresi desteği veren İzmit Belediyesine bu yıl 840 çiftçi müracaat yaptı. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bugün 840 çiftçiye yüzde 70 hibeli üre gübresi desteği verildi.

Modern Hayvan Pazarı’nda düzenlenen programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, "Hepimiz biliyoruz ki özellikle son yıllarda tarımsal alandaki maliyetler inanılmaz ölçüde arttı. Artık çiftçimizin tarımsal faaliyetinin sürdürülebilirliği ne yazık ki kalmadı" dedi.

Çiftçilere destek olmak için harekete geçtiklerini belirten Yalçın, "2020 yılında bu bölgenin bir değeri olan nusrat buğdayı ile ilgili bir çalışma yaptık. Nusrat buğdayının buradaki verimliliği oldukça fazla. Bir sonraki yıl bununla ilgili bir hibe programımız oldu. Belediyemize müracaat eden 443 çiftçimize o dönemde 43 ton buğdayı hibe olarak paylaştık. Ardından 22 ton üre gübresini çiftçilerimizle paylaştık. Çiftçimizin içinde bulunduğu olumsuz şartlardan dolayı bu sene sayı iki katına çıktı. Bu yıl belediyemize müracaat eden çiftçi sayısı 840 kişi. Bugün de bu çiftçilerimize 42 ton üre gübresi hibe desteğinde bulunacağız" diye konuştu.