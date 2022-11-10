Pasinler Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programında okul öğrencileri tarafından oratoryo gösterisi, şiirler ve Ulu Önder Atatürk’ün hayatından kesitler anlatıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl anma etkinlikleri Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne Kaymakam Emre Zeyrek, ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’nin çelenkleri sunmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09. 05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunularak bayraklar yarıya çekildi. Çelenk sunma programının ardından Pasinler Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu programa geçildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıl dönümünde Erzurum’un Pasinler ilçesinde de saygıyla anıldı.

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